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لبنان

معهد البحوث الصناعية أعلن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تموز

Lebanon 24
03-08-2026 | 07:14
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معهد البحوث الصناعية أعلن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تموز
معهد البحوث الصناعية أعلن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تموز photos 0
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أعلن معهد البحوث الصناعية أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تموز 2026.
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وفي بيان له، أوضح أن البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد بلغت 4.484 ، أما البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)، فبلغت 16، والبيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة بلغت 1.384.

وأشار إلى أن البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) بلغت 842، والبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة بلغت 2.242، و التي كشفت خلال الفترة أعلاه بلغت 2.735.

ولفت إلى أن البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بلغت 103، وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (8)، معقمات (2)، مأكولات (1)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (65)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (23)، منتجات ورقية وقطنية (1).

وأوضح أن البيانات غير المطابقة هي نوعان: البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 87 بيان جمركي، والبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية 16 بيان جمركي.

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

منظفات – تلوث جرثومي – 2806 كرتونة – سوريا – معير المصنع/منظفات – تلوث جرثومي – 2794 كرتونة – سوريا – معير المصنع/منظفات – تلوث جرثومي – 2649 كرتونة – سوريا – معير المصنع/منظفات – تلوث جرثومي – 2891 كرتونة – سوريا – معير المصنع/سخان كهربائي – عدم وجود خط ارض – 800 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي – عدم وجود خط ارض – 1200 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي – عدم وجود خط ارض – 800 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي – عدم وجود خط ارض – 420 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي – عدم وجود خط ارض – 280 قطعة – الصين - مرفأ بيروت /قوارير غاز – لا تستوفي الشروط المطلوبة – 1165 قطعة – الصين - مرفأ طرابلس/قوارير غاز – لا تستوفي الشروط المطلوبة – 20 قطعة – الصين - مرفأ طرابلس/مراوح كهربائية – عدم وجود حماية حرارية – 50 قطعة – الولايات المتحدة الاميركية - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – خلل في الجرن – 24 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/مجففات شعر – عدم وجود فاصل حراري – 40 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية – عدم وجود خط ارض – 120 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/مواد تجميل - تلوث جرثومي – 2880 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/منظف زجاج – نسبة المادة الفعالة جاءت اقل من الحد الأدنى 0.05% – 1200 قطعة – الصين - مرفأ بيروت.
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