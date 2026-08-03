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لبنان

إحياءً للذكرى السادسة لانفجار المرفأ... هذه الطرقات ستُقفل غدًا

Lebanon 24
03-08-2026 | 07:23
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إحياءً للذكرى السادسة لانفجار المرفأ... هذه الطرقات ستُقفل غدًا
إحياءً للذكرى السادسة لانفجار المرفأ... هذه الطرقات ستُقفل غدًا photos 0
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صــــدر عـــــن المــديريـة العـامــــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامـــة- البـــــلاغ التــــالـي:

بمناسبة الذكرى السنوية السّادسة لانفجار مرفأ بيروت الأليم، وتكريمًا لأرواح الشهداء، ستنطلق مسيرتان بتاريخ يوم غد الثلاثاء تاريخ 04-08-2026 اعتبارًا من الساعة 16،00 ولحين الانتهاء، على الشكل التالي:
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الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا باتجاه المرفأ

الثانية: من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينه

كما سيُقام تجمّع من قبل أهالي شهداء وجرحى الانفجار السّاعة 15،00 من التاريخ المذكور على طريق المطار، للانطلاق بمسيرة سيّارة نحو قصر عدل بيروت لإلقاء كلمة، ثم تتابع المسيرة سيرها باتّجاه بوّابة الشّهداء رقم /3/ في المرفأ. بعد ذلك، تنتقل إلى حرم المرفأ، حيث يتمّ وضع إكليل من الورد على النّصب التذكاري للشهداء.

لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

تحويل السير القادم من الدّورة باتجاه سوق السمك
تحويل السير المتّجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه الدخوليّة، ومنعه من الوصول إلى المسلك الغربي
تحويل السير القادم من جادة شارل الحلو (محطّة التسفير) باتّجاه المسلك الشرقي، ومنعه من الوصول إلى تمثال المغترب
تحويل السير القادم من تمثال المغترب، وعزل المسلك من محطّة التسفير حتّى تمثال المغترب، وبالعكس
تحويل السير المتّجه من نزلة صهيون قبيل التجمّع وانطلاق المسيرة الأولى من ساحة الشّهداء باتجاه تقاطع جورج حدّاد (تحويل ظرفي)
إزالة السيّارات، وعزل المسلك الشرقي المؤدّي من الفوروم دو بيروت حتّى بيت الكتائب المركزي
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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