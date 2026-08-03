ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباشن فروت بانتظام؟

تُعرف فاكهة الباشن فروت بقيمتها الغذائية العالية، إذ تزخر بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارًا صحيًا يساهم في دعم الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة.

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وتحتوي الباشن فروت على نوعين من الألياف؛ فلبّها غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، بينما توفر بذورها أليافًا غير قابلة للذوبان تساهم في زيادة حجم البراز والوقاية من الإمساك.

وتلعب هذه الألياف دورًا مهمًا في تغذية البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما يعزز صحة الميكروبيوم المعوي، الذي يرتبط بتحسين عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، والحد من الالتهابات، والمساعدة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

كما تُعد الباشن فروت خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الفودماب، وهو نظام يُستخدم للمساعدة في التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن، إذ تُصنف الحصة المعتدلة منها ضمن الأطعمة منخفضة الفودماب.

ولا تقتصر فوائدها على الجهاز الهضمي، فهي غنية بفيتامين "ج" الذي يدعم المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات، إضافة إلى احتوائها على معادن أساسية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم.

ويساعد محتواها المرتفع من الألياف أيضًا على إبطاء امتصاص السكريات، ما يمنحها مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا ويحد من الارتفاع السريع في مستويات السكر في .

وتوفر ثمرة واحدة من الباشن فروت نحو غرامين من الألياف، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي لدعم صحة الأمعاء والجسم .