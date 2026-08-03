هكذا يؤثر تناول جرعة من الكركم يوميًا على جسمك

أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، لاحتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة. وعادةً ما تُحضَّر من الكركم الطازج أو المطحون مع الزنجبيل والليمون والفلفل الأسود، الذي يعزز امتصاص الكركمين.

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وبحسب موقع "هيلث"، قد يساهم تناول جرعة يومية من الكركم في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم، إلى جانب دعم دفاعات الجسم المضادة للأكسدة والحد من تأثير الجذور الحرة المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة.



كما تشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين قد يدعم صحة الدماغ، من خلال تحسين الذاكرة والتركيز والمزاج، وقد يساعد أيضًا في تخفيف آلام العضلات بعد التمارين الرياضية.

وقد تساهم جرعات الكركم في تعزيز المناعة وتحسين الهضم، خاصة عند مزجها بالزنجبيل أو الليمون، كما تشير أبحاث أولية إلى دور محتمل في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في ، إلا أن ذلك لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

ورغم فوائده المحتملة، فإن الإفراط في تناول الكركم قد يسبب الغثيان وآلام المعدة والارتجاع أو القيء، كما قد ترتبط الجرعات المرتفعة جدًا بمشكلات في الكبد لدى بعض الأشخاص.

لذلك، ينصح الخبراء بالحذر عند تناوله مع مميعات الدم أو أدوية وضغط الدم، واستشارة الطبيب، خاصة لمن يعانون من نقص الحديد أو يستخدمون مكملات الكركم بانتظام. وبشكل عام، قد تكون الجرعة اليومية المعتدلة آمنة لمعظم الأشخاص إذا استُخدمت بالشكل الصحيح.