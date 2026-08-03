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تكنولوجيا وعلوم

بـ3 سنتات فقط.. "ديب سيك" تكشف أرخص نموذج ذكاء اصطناعي بين المنافسين

Lebanon 24
03-08-2026 | 08:58
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بـ3 سنتات فقط.. ديب سيك تكشف أرخص نموذج ذكاء اصطناعي بين المنافسين
بـ3 سنتات فقط.. ديب سيك تكشف أرخص نموذج ذكاء اصطناعي بين المنافسين photos 0
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أعلنت شركة الأبحاث Artificial Analysis أن نموذج V4-Flash الجديد من شركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية يُعد الأقل تكلفة في التشغيل بين أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ يتمتع بكفاءة اقتصادية تتجاوز 100 مرة مقارنةً بنموذج Claude Fable 5 من Anthropic.
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وأطلقت "ديب سيك" النموذج رسمياً في محاولة لاستعادة الزخم الذي حققته بفضل تقديم نماذج عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، بعدما أثار نموذج R1 الذي طرحته مطلع 2025 ضجة عالمية وأعاد النقاش حول الإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي.


وبحسب الشركة البحثية، تبلغ تكلفة استخدام V4-Flash نحو 0.14 دولار لكل مليون رمز إدخال و0.28 دولار لكل مليون رمز إخراج، فيما لا تتجاوز كلفة تشغيله 3 سنتات للاختبار الواحد، مقابل 86 سنتاً لنموذج Kimi K3، و1.86 دولار لنموذج GPT-5.6 Sol من OpenAI، و3.15 دولار لنموذج Claude Fable 5.


وأوضحت أن هذه المقارنة تعكس الكلفة الفعلية للتشغيل، لأنها تأخذ في الاعتبار كمية البيانات التي يعالجها النموذج وعدد الخطوات اللازمة للوصول إلى النتيجة، وليس السعر المعلن فقط.


وفي مؤشر الذكاء الذي يقيس أداء النماذج في البرمجة والاستدلال المنطقي، حصد V4-Flash 50 نقطة من أصل 100، وهو مستوى مماثل لنموذج Gemini 3.6 Flash من غوغل، فيما سجل Kimi K3 57 نقطة، وتفوقت نماذج Claude Opus 5 وClaude Fable 5 وGPT-5.6 بفارق تسع نقاط أو أكثر.


وتواصل "ديب سيك" تطوير نسخة أقوى تحمل اسم V4-Pro دون تحديد موعد لإطلاقها، في وقت كشفت فيه علي بابا عن نموذجها الجديد Qwen3.8-Max، في إطار احتدام المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والأميركية.
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