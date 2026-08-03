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المرأة

بكلمات مؤثرة...ممثلة لبنانية تستذكر والدها في ذكرى رحيله (صورة)

Lebanon 24
03-08-2026 | 10:08
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بكلمات مؤثرة...ممثلة لبنانية تستذكر والدها في ذكرى رحيله (صورة)
بكلمات مؤثرة...ممثلة لبنانية تستذكر والدها في ذكرى رحيله (صورة) photos 0
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استذكرت الممثلة اللبنانية ليليان نمري والدها الراحل عبد المسيح نمري عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، ناشرةً رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اشتياقها الكبير له رغم مرور سنوات على وفاته.

وكتبت نمري: "مثل اليوم بيّي فل، بس ما فل بعدو حرقة غياب وشوق فوق الشوق وقهر بعد فراق"، مؤكدة أن ألم الفقد لا يزال يرافقها.

كما استعادت موقفاً جمعها بوالدها عندما كان على سرير المرض، مشيرةً إلى أنها تمنت لو استطاعت أن تمنحه من عمرها، قبل أن تضيف أنها لا تزال تشعر بأنه ترك الدنيا لكنه لم يترك لبنان، الذي أحبه حتى آخر لحظة من حياته.

واختتمت رسالتها بالدعاء له ولجميع الراحلين، وأرفقت المنشور بصورتين لوالدها، موضحةً تاريخي ميلاده ووفاته (16 آب 1936 – 13 آب 1999).


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