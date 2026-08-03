تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وساطة إسلام آباد ومسقط.. مقترح لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

Lebanon 24
03-08-2026 | 13:23
A-
A+
وساطة إسلام آباد ومسقط.. مقترح لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن
وساطة إسلام آباد ومسقط.. مقترح لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصدر مطلع بإن طهران تلقت مقترحاً جديداً عبر باكستان يهدف إلى خفض التصعيد مع الولايات المتحدة وإعادة فتح قنوات الحوار بين الجانبين.
Advertisement

وأوضح المصدر، بحسب وكالة "انتخاب" الإيرانية، أن المقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من قبل طهران، مقابل رفع واشنطن للحصار والإجراءات البحرية المفروضة. وفي هذا السياق، يتجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران خلال أيام لدفع الجهود الدبلوماسية.

وتوزعت التحركات الإقليمية لتهدئة التوتر عبر المسارات التالية:

المسار الباكستاني: أعلنت الخارجية الباكستانية إجراء اتصال تلفوني بين وزير الخارجية إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي لتناول المستجدات الإقليمية وتوجيه دعوة رسمية له لزيارة إسلام آباد، إلى جانب الاستعداد لإرسال دعوة مماثلة لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

المسار العُماني: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً برئيس الدبلوماسية العُمانية بدر البوسعيدي، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة وسبل ضبط التصعيد.

تأتي هذه الاتصالات المكثفة بقيادة إسلام آباد ومسقط سعياً لتفكيك الأزمة الراهنة والتأسيس لمسار تفاوضي ينهي الخلافات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والملفات الأمنية العالقة.
مواضيع ذات صلة
وساطة قطرية لخفض التصعيد: محادثات أميركية-إيرانية لإنقاذ مسار السلام
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني: إسلام آباد على اتصال بطهران وواشنطن وتسعى جاهدة لإزالة العقبات
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي ومؤمني في إسلام آباد وسط مساعٍ باكستانية للوساطة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات دبلوماسية إيرانية في إسلام آباد لاحتواء التصعيد مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزير الداخلية

الإيراني محمد

مجلس الشورى

الإيرانية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-08-03
Lebanon24
14:57 | 2026-08-03
Lebanon24
13:00 | 2026-08-03
Lebanon24
11:46 | 2026-08-03
Lebanon24
11:17 | 2026-08-03
Lebanon24
11:00 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24