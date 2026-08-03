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لبنان

مساعدات إغاثية تركية جديدة للبنان.. والبساط يشكر أنقرة

Lebanon 24
03-08-2026 | 13:46
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مساعدات إغاثية تركية جديدة للبنان.. والبساط يشكر أنقرة
مساعدات إغاثية تركية جديدة للبنان.. والبساط يشكر أنقرة photos 0
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سلمت جمعية "حجر الصدقة" التركية ومنظمات أهلية تركية من بينها IHH و"مافي مرمرة" و"وقف اليتيم"، لبنان مساعدات إغاثية جديدة تتضمن 280 طنا من اللحوم مقدمة من الشعب التركي، تستفيد منها نحو 140 ألف عائلة في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور وزير الاقتصاد عامر البساط، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بسام النابلسي، وفد من السفارة التركية في لبنان، رئيس "منصة دعم فلسطين" في تركيا الرئيس السابق لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول عثمان نوري كاباك تابيه، وهيئات إنسانية تركية ولبنانية.
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أوزدال

وتحدث رئيس جمعية "حجر الصدقة" التركية كمال أوزدال فقال: "منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، المعتدي على سيادة لبنان، والذي تسبب بجرائم حرب عبر قصف المناطق المدنية الآمنة، نقوم بصفتنا منظمات مجتمع مدني تركية، بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان. نحن نقف اليوم بينكم، لا كضيوف أتوا من تركيا، بل كإخوة جاؤوا إلى إخوتهم، حاملين معهم رسالة محبة وتضامن من الشعب التركي إلى الشعب اللبناني، مؤمنين بأن لبنان ليس مجرد بلد نصل إليه بالمساعدات، بل هو بلد شقيق لتركيا وشعبه عزيز علينا".

أضاف: "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، أوصلنا كمنظمات مجتمع مدني تركية مساعدات من تركيا إلى لبنان عبر خمس رحلات بحرية كبرى، وأمنا معونات عاجلة من داخل لبنان، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليون دولار أميركي. واليوم، ونحن هنا في بيروت، ننفذ واحدة من أكبر الحملات الإغاثية التركية التي تقف خلفها جهود لوجستية استثنائية وعمل متواصل امتد لأشهر".

أضاف: "نشهد اليوم تسليم لبنان 280 طنا، أي 280 ألف كيلوغرام من أضاحي عيد الأضحى المبارك، كلحوم صافية مجمدة، ضمن مشروع إنساني تتجاوز قيمته الإجمالية مليوني دولار أميركي، لتستفيد منه نحو 140 ألف أسرة في مختلف أنحاء لبنان".

تكين

من جهته، قال الصحافي التركي حمزة تكين باسم "حجر الصدقة" التركية: "من أرض تركيا إلى قلب لبنان، لا نرسل المعونات فحسب، بل نمد شريان أخوة يتدفق في أوردة الصمود ليكون نبضا يهمس في وجدان كل عزيز في هذا الوطن... قلوبنا معكم ولن تكونوا وحدكم في هذه العاصفة".

وأشار إلى أنه "سيتم توزيع هذه المساعدات، بالتنسيق والتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانية، لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية وفعالية"، شاكرا "الحكومة اللبنانية والسفارة التركية في لبنان ومنظمات المجتمع المدني التركية المشاركة والمؤسسات اللبنانية المحلية"، وقال: "هذا التضامن الممتد تاريخا طويلا من التآخي والتعاون، يعكس ويؤكد أن المشاعرَ الصادقة تترجم أفعالا في أوقات الشدةِ قبل الرخاء".

بوداك

من ناحيته، شدد المستشار في السفارة في لبنان تولغا بوداك على "الصداقة العميقة التي تربط الشعبين اللبناني والتركي"، وقال: "كل الشكر لجمعية حجر الصدقة التي لم تترك لبنان خلال فترات الحرب، وكذلك كل الجمعيات الأهلية والرسمية التركية مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية - تيكا وإدارة الكوارث والطوارئ التركية - آفاد".

وشكر لـ"الحكومة اللبنانية تعاونها الدائم"، مؤكدا أن "تركيا ستبقى دائما إلى جانب لبنان وشعبه الصديق"، مستنكرا "العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وشعبه".

كاباك تابيه

وتحدث رئيس منصة "دعم فلسطين" في تركيا الرئيس السابق لحزب "العدالة والتنمية" في اسطنبول عثمان نوري كاباك تابيه عن "عمق العلاقات التاريخية بين تركيا ولبنان"، مشيدا بـ"تاريخ بيروت العريق كمدينة حضارية عظيمة"، وقال: "إن تركيا تقف اليوم إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي تسبب بها عدوان الاحتلال الإسرائيلي".

وأشاد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الأهلية اللبنانية والتركية لإنجاح هذه الحملة الجديدة من المساعدات الإنسانية التي تجدد تأكيد الأخوة بين تركيا ولبنان".

البساط

من ناحيته، أشاد البساط في كلمته بـ"هذه الصداقة الجميلة التي نشاهدها اليوم بين لبنان وتركيا"، مشددا أن "الأخ يقف إلى جانب أخيه في الأوقات الصعبة، وهذا ما تفعله تركيا اليوم مع لبنان"، وقال: "تركيا تقدم فعلا مساعدات إنسانية ضخمة إلى لبنان، وخصوصا جمعية حجر الصدقة، التي لها نشاط إنساني كبير تجاه لبنان وشعبه".

وأكد "أهمية الأخوة والصداقة والترابط الموجود بين لبنان وتركيا"، وقال: "باسمي وباسم الحكومة اللبنانية وباسم الشعب اللبناني، نشكر لتركيا هذا العون ووقوفها معنا في أصعب الظروف".
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