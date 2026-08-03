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عربي-دولي

أكثر من 6 آلاف قتيل.. حصيلة كارثية لزلزالي فنزويلا

Lebanon 24
03-08-2026 | 23:19
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أكثر من 6 آلاف قتيل.. حصيلة كارثية لزلزالي فنزويلا
أكثر من 6 آلاف قتيل.. حصيلة كارثية لزلزالي فنزويلا photos 0
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أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران إلى 6125 قتيلاً ونحو 17 ألف مصاب.

وبلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجات، وتسببا بدمار واسع في شمال فنزويلا، خصوصاً في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس.

ولا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة، فيما أعلن حاكم لا غوايرا أن قرابة 1400 شخص ما زالوا مفقودين، بينما يقدّر خبراء العدد بنحو 10 آلاف.

وتضرر أكثر من 850 مبنى، بينها نحو 200 مبنى انهارت بالكامل، وبدأت السلطات هدم المنشآت غير الصالحة للسكن.

وأقر البرلمان قانوناً لزيادة الوحدات المعروضة للإيجار، يُتوقع أن يشمل نحو 400 ألف منزل، فيما تعتزم الحكومة تسليم أربعة آلاف وحدة سكنية للمتضررين بحلول نهاية العام.

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