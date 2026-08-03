سيناتور أميركي: لا أتوقع نجاح المفاوضات الجديدة مع إيران

أعرب السيناتور ريك سكوت، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، عن تشكيكه في فرص نجاح الجولة الجديدة من المفاوضات بين وإيران، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لقرار الرئيس منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.

وجاءت تصريحات سكوت خلال مقابلة مع برنامج The Big Weekend Show على قناة فوكس نيوز، تعليقاً على إعلان الرئيس انطلاق المفاوضات مع يوم الاثنين.

وقال سكوت: "الرئيس يمنح الدبلوماسية فرصة" قبل أن يضيف: "هل أعتقد أنها ستنجح؟ على الأرجح لا".

ورأى السيناتور الجمهوري أن ستواصل السعي إلى امتلاك سلاح نووي ما لم تُدمَّر قدراتها بالكامل، مشدداً على ضرورة أن تبقى الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات سكوت بعد إعلان الرئيس ترامب تعليق عملية عسكرية واسعة كانت وشيكة ضد إيران، استجابةً لطلبات من والإمارات وقطر، إضافة إلى إيران، لإتاحة المجال أمام جهود دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز والبرنامج .

وكان ترامب قد أعلن أن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، معرباً عن أمله في أن تسهم في تجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً وإنقاذ الأرواح.