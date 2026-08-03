تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سيناتور أميركي: لا أتوقع نجاح المفاوضات الجديدة مع إيران

Lebanon 24
03-08-2026 | 23:15
A-
A+
سيناتور أميركي: لا أتوقع نجاح المفاوضات الجديدة مع إيران
سيناتور أميركي: لا أتوقع نجاح المفاوضات الجديدة مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعرب السيناتور الجمهوري ريك سكوت، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، عن تشكيكه في فرص نجاح الجولة الجديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لقرار الرئيس دونالد ترامب منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.

وجاءت تصريحات سكوت خلال مقابلة مع برنامج The Big Weekend Show على قناة فوكس نيوز، تعليقاً على إعلان الرئيس ترامب انطلاق المفاوضات مع طهران يوم الاثنين.

وقال سكوت: "الرئيس يمنح الدبلوماسية فرصة" قبل أن يضيف: "هل أعتقد أنها ستنجح؟ على الأرجح لا".

ورأى السيناتور الجمهوري أن إيران ستواصل السعي إلى امتلاك سلاح نووي ما لم تُدمَّر قدراتها بالكامل، مشدداً على ضرورة أن تبقى الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات سكوت بعد إعلان الرئيس ترامب تعليق عملية عسكرية واسعة كانت وشيكة ضد إيران، استجابةً لطلبات من السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى إيران، لإتاحة المجال أمام جهود دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن أن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، معرباً عن أمله في أن تسهم في تجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً وإنقاذ الأرواح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي: لانتوقع نجاح المفاوضات لكن لا نتوقع عودة الحرب
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر: جولة جديدة من المفاوضات الأميركية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نتوقّع عودة المفاوضات مع أميركا بعد استقرار الأوضاع مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيغسيث: لا أتوقع أن تعرقل الضربات على بيروت الاتفاق مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

الإيراني

الجمهوري

الإمارات

السعودية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-08-04
Lebanon24
01:49 | 2026-08-04
Lebanon24
01:45 | 2026-08-04
Lebanon24
01:19 | 2026-08-04
Lebanon24
00:59 | 2026-08-04
Lebanon24
00:56 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24