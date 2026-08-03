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عربي-دولي

مصرع قيادي حوثي في اشتباكات مع القبائل

Lebanon 24
03-08-2026 | 23:30
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مصرع قيادي حوثي في اشتباكات مع القبائل
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لقي قيادي بارز في جماعة الحوثي مصرعه خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع مسلحين قبليين في مديرية المراشي بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، في ظل تصاعد التوتر بين الجماعة والقبائل وارتفاع المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

ونقل موقع "نيوز يمن" الإخباري، عن مصدر قوله، "إن الاشتباكات اندلعت في منطقة الحاضنة بمديرية المراشي بين الميليشيات ومسلحين من قبائل آل سالم، وأسفرت عن مقتل قيادي حوثي يُدعى خالد هذيل، الذي يُعد من أبرز القيادات الحوثية في المحافظة، دون أن تتضح حتى الآن حصيلة الخسائر الأخرى أو الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع المواجهات".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة الجوف حالة من التوتر المتصاعد بين القبائل والحوثي، على خلفية خلافات واحتكاكات متكررة، وسط مؤشرات على احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع إذا لم يتم احتواء التوترات القائمة.

ويعكس مصرع قيادي حوثي في اشتباكات مباشرة مع قبائل الجوف تصاعد حالة الاحتقان داخل المحافظة، ويكشف حجم التحديات التي تواجهها الجماعة في التعامل مع القبائل، خصوصًا في المناطق التي تتمسك بمكانتها الاجتماعية وترفض ما تصفه بممارسات فرض النفوذ بالقوة.

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مديرية ال

الحوثي

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