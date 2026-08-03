مستشار خامنئي يحذر واشنطن من استمرار الحصار البحري

حذر المستشار العسكري للمرشد ، محسن رضائي، من أن استمرار في فرض الحصار البحري على سيؤدي إلى تعريض السفن والقواعد لـ"مخاطر جسيمة". وأكد ن تمتلك القدرة على تحمل هذا الحصار وقد فعّلت بالفعل مسارات بديلة لصادراتها ووارداتها.

وقال رضائي إن الصادرات عبر طرق بديلة تضاعفت "مرتين إلى ثلاث مرات"، كما جرى تعديل مسارات الواردات، لكنه شدد على أن استمرار الحصار البحري "لن يمر دون رد".

وكشف أن إيران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى ثلاث مناطق في ، لكنها أوقفت الرد بعد أن تلقت تأكيدات بأن الهجوم الذي استدعى ذلك وقع "عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أن طهران علقت الرد للتحقق من تلك الرواية.

وفي الشأن السياسي، أكد رضائي أن أي استئناف للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب تغييرا في سلوك ، معتبرا أن تنفيذ الشروط الإيرانية المسبقة سيكون مؤشرا على هذا التغيير. كما دعا إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وإنهاء الخلافات بين ما وصفها بـ"قوى "، مؤكدا أن إيران ستدافع عن البلاد "حتى آخر قطرة دم" في مواجهة أي اضطرابات داخلية، مضيفا أن "لا عاقل في إيران سيتبع أو أو يشارك في أعمال شغب".