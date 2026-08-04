هل يغادر فيران توريس برشلونة؟ تصريح محذوف يشعل الجدل حول مستقبله

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🔵🔴El medio Sportico pregunta a Ferran Torres sobre qué tiene que hacer el Barça para retenerle: "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar"
‼️Sobre el PSG: "Que te quieran en estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad… pic.twitter.com/h3y87rfxVH
— Diario SPORT (@sport) August 3, 2026
🔵🔴El medio Sportico pregunta a Ferran Torres sobre qué tiene que hacer el Barça para retenerle: "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar"
‼️Sobre el PSG: "Que te quieran en estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad… pic.twitter.com/h3y87rfxVH