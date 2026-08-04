تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هل يغادر فيران توريس برشلونة؟ تصريح محذوف يشعل الجدل حول مستقبله

Lebanon 24
04-08-2026 | 00:13
A-
A+
هل يغادر فيران توريس برشلونة؟ تصريح محذوف يشعل الجدل حول مستقبله
هل يغادر فيران توريس برشلونة؟ تصريح محذوف يشعل الجدل حول مستقبله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار فيران توريس مزيداً من الجدل حول مستقبله مع برشلونة، بعد توجيهه رسالة واضحة إلى إدارة النادي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات أدلى بها اللاعب المتوج حديثاً بكأس العالم إلى شبكة "سبورتيكو"، قبل حذف المقابلة لاحقاً.

وقال توريس عن مفاوضات التجديد: "عليهم أن يظهروا أنهم يريدونني، وأن يأتوا للتفاوض معي. في النهاية، الأمر كله يدور حول الحوار".
Advertisement


وتأتي تصريحاته وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، إذ قال عن العرض المحتمل: "من الجيد دائماً أن تهتم فرق كهذه بالتعاقد معك".

وأضاف: "لدي عقد مع برشلونة، ولا يمكن معرفة ما قد يحدث في كرة القدم. لكن امتلاكي عقداً يسمح لي بالانتظار واتخاذ القرار بنفسي".
مواضيع ذات صلة
فيران توريس يثير الجدل أثناء احتفالات المنتخب الاسباني
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فيران توريس يسجّل هدف التقدّم لإسبانيا في مرمى الأرجنتين (1-0)
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"هدف المونديال يغيّر الحسابات".. برشلونة يتحرك لتجديد عقد فيران توريس
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رئيسة تنزانيا إلى موسكو تثير جدلاً حول مستقبل علاقاتها مع الغرب
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 10:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

إدارة النادي

كأس العالم

سان جيرمان

الإسبانية

كرة القدم

من باريس

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-08-04
Lebanon24
00:05 | 2026-08-04
Lebanon24
23:00 | 2026-08-03
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03
Lebanon24
16:23 | 2026-08-03
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24