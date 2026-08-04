متى يتراجع تأثير كريم النهار؟

يشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن كريم النهار لا يفقد فعاليته بشكل مفاجئ مع مرور الساعات، بل تتراجع قدرته على الحفاظ على الترطيب تدريجياً تبعاً لنوع البشرة والظروف البيئية المحيطة.

وأوضح المختصون أن كريمات الترطيب تعمل على دعم الحاجز الواقي للبشرة والحفاظ على توازن الرطوبة، من خلال مكونات مثل حمض الهيالورونيك والغليسرين والسيراميدات والسكوالان، إلا أن تأثيرها يتأثر بعوامل مثل التكييف، والهواء الجاف، والتعرق، والتلوث، والتنظيف المتكرر للوجه.

وأضافوا أن مدة بقاء الترطيب تختلف من شخص إلى آخر، إذ تحتاج البشرة الجافة أو الحساسة غالباً إلى تجديد الترطيب خلال اليوم، بينما قد تحافظ البشرة الدهنية على رطوبتها لفترة أطول بفضل إفرازاتها الطبيعية.

وأكد الخبراء أن اختيار تركيبة مناسبة لنوع البشرة، وتعديل روتين العناية بحسب الفصول والظروف المحيطة، يساهمان في إطالة فعالية كريم النهار، مع ضرورة التمييز بين المرطب وواقي الشمس، إذ إن الأول لا يغني عن إعادة تطبيق الواقي عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.