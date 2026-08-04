تطمينات وصلت للبنان

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وبحسب هذه المعطيات، فإن القيادة تركز في المرحلة الحالية على أولوياتها الداخلية والإقليمية، وتحرص على تجنب الانجرار إلى أي مواجهة أو اصطفاف جديد داخل الساحة اللبنانية.كما تؤكد المصادر أن الموقف السوري يشمل أيضًا الحرب الدائرة في المنطقة، إذ لا توجد مؤشرات على رغبة دمشق في توسيع دائرة مشاركتها أو فتح ، مع الإبقاء على سياسة الحذر ومراقبة التطورات عن كثب.