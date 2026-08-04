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لبنان

تطمينات وصلت للبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-08-2026 | 01:30
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تطمينات وصلت للبنان
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تشير معلومات متقاطعة وصلت خلال الفترة القريبة الماضية إلى عدد من الجهات السياسية في لبنان، من بينها حزب الله، إلى أن دمشق لا تنوي الانخراط في الخلافات الداخلية اللبنانية أو القيام بأي دور مباشر في التجاذبات السياسية القائمة.
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وبحسب هذه المعطيات، فإن القيادة السورية تركز في المرحلة الحالية على أولوياتها الداخلية والإقليمية، وتحرص على تجنب الانجرار إلى أي مواجهة أو اصطفاف جديد داخل الساحة اللبنانية.

كما تؤكد المصادر أن الموقف السوري يشمل أيضًا الحرب الدائرة في المنطقة، إذ لا توجد مؤشرات على رغبة دمشق في توسيع دائرة مشاركتها أو فتح جبهة جديدة، مع الإبقاء على سياسة الحذر ومراقبة التطورات عن كثب.
 
المصدر: خاص
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