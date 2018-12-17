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مصادر "اللواء": شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي في حال لم يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية!

Lebanon 24
17-12-2018 | 00:38
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