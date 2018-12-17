مصادر "اللواء": شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي في حال لم يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية!

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