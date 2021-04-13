فنون ومشاهير

نجم سعودي ينتحر... ودّع متابعيه وقرأ القرآن قبل أن ينهي حياته!

Lebanon 24
13-04-2021 | 23:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر انتحار عبدالله مشايخ نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي.

وبحسب المعلومات المتداولة قام مشايخ بشنق نفسه بعد ان نشر له مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن ويصلي فودّع متابعيه وكتب: اليوم كلمت امي وضحكت معها هي الوحيده الي تسال عني وانا من امس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه ابي اذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم كل شي سويته ترا ما كان بيدي اقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوه كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما اكلوني الناس وصرت اسوء انسان مر عليكم.


وتابع: اقسم بالله ويشهدالله أكلمكم بالأشياء الي حصلت لي من ظلم واستهزاء وأشياء حصلت لي من شخص موظف بوظيفة حساسة.

رحت شكيت له ولما أخذني لشقته على بالي بستظيفني عنفني وحصل الي حصل وهددني بعده، ما ودي اتكلم بس أشياء عانيت منها وللآن أفكر فيها معاد صرت أثق بأحد حظي عند الجميع سيئ.

وحتى الآن لم تخرج أي معلومة رسمية من قبل النجم السعودي الشاب تؤكد او تنفي الخبر.

اليوم كلمت امي وضحكت معها ☺️🌺هي الوحيده الي تسال عني وانا من امس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه ابي اذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم 🥺كل شي سويته ترا ما كان بيدي اقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوه كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما اكلوني الناس وصرت اسوء انسان مر عليكم pic.twitter.com/S8M7lctXD7

المصدر: أخبار الخليج
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