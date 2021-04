غوغل ستغلق Play Movies and TV على عدة منصات

بعد الإعلان عن Google TV في العام الماضي، أكدت شركة غوغل هذا الأسبوع أنها ستغلق تطبيق Play Movies & TV عبر العديد من المنصات في المستقبل القريب.ولن يكون تطبيق Play Movies and TV متاحاً عبر أي جهاز Roku أو أي تلفزيون ذكي من سامسونغ أو إل جي أو Vizio أو Roku بدءًا من 15 تموز، وفقًا لما أعلنته الشركة.وإذا كان لديك أفلام أو عروض تلفزيونية تم شراؤها أو استئجارها من خلال الخدمة، فيظل بإمكانك الوصول إليها من خلال قسم "أفلامك وعروضك" في تطبيق يوتيوب عبر تلك الأجهزة.ويؤثر هذا التغيير أيضًا إذا كنت تستخدم تطبيق Play Movies and TV للوصول إلى Movies Anywhere، وهي الخدمة التي تتيح لك استرداد الرموز من أقراص DVD و Blu-ray حتى تتمكن من الوصول إلى الوسائط رقميًا.وأكدت غوغل أن المستخدمين الذين يعتمدون على Play Movies and TV للوصول إلى هذا المحتوى سيكونون قادرين على القيام بذلك من خلال يوتيوب.وهناك بعض المحاذير الأخرى التي يجب ملاحظتها أثناء الانتقال إلى يوتيوب، إذ لن تكون قائمة المشاهدة الخاصة بك قابلة للعرض في التطبيق، بالرغم من أنه لا يزال من الممكن رؤيتها عبر الويب من خلال البحث في غوغل عن "قائمة مشاهداتي".وبينما لا يزال بإمكان عائلتك مشاركة المحتوى الذي اشتريته من متجر الأفلام والتلفزيون، فإن أي عمليات شراء تمت في تطبيق يوتيوب لن تتم مشاركتها مع عائلتك.وإذا كانت لديك أفلام أو محتوى تلفزيوني تم شراؤه عبر متجر Google Play، فإليك كيفية الوصول إليها بعد 15 يوليو:• الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد: استخدام تطبيق Google TV أو تطبيق يوتيوب.• أجهزة آيباد وآيفون: باستخدام تطبيق Play Movies and TV أو تطبيق يوتيوب.• أجهزة Roku: استخدام تطبيق يوتيوب.• أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونغ وإل جي و Vizio و Roku: استخدام تطبيق يوتيوب.• كروم كاست: استخدام تطبيق Google TV.• الويب: باستخدام موقع Play Movies and TV أو موقع يوتيوب عبر الويب.• Android TV: استخدام تطبيق Play Movies and TV.ومن أجل عرض المحتوى الخاص بك عبر يوتيوب، يجب تسجيل الدخول، ومن ثم الانتقال إلى المكتبة، ومن ثم النقر على "أفلامك وعروضك"، بحيث ترى هناك مشترياتك من الأفلام والعروض في متجر Google Play ومحتوى Movies Anywhere وأي محتوى تم شراؤه من داخل تطبيق يوتيوب نفسه.