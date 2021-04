نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على "تويتر" مقطع فيديو ظهرت فيه تجلس على الكرسي وهي تشاهد مونتاج لأحدث أعمالها.



وأرفقت عجرم الفيديو بتعليق: "شيء مثير للحماس قادم.. تابعوني"، ما طرح أسئلة عدة حول أجدد أعمالها.

Something exciting is coming your way!🤩 #StayTuned pic.twitter.com/RtMTHs87lJ

— Nancy Ajram (@NancyAjram) April 14, 2021