تحطيم زجاج حافلة "ريال مدريد".. و"ليفربول" يدين ويعتذر! (فيديو)

أدان نادي "ليفربول" الإنكليزي ما وصفه بـ"السلوك المخزي" لبعض مشجعيه بعد تحطيم نافذة حافلة فريق "ريال مدريد" الإسباني أثناء توجهّها إلى ملعب "أنفيلد" قبل مباراتهما، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "أسوشييتد برس"، فقد تجمّع عشرات المشجعين لاستقبال حافلات الفريق، وأطلق بعضهم مشاعل حمراء رغم منعهم من حضور المباراة بسبب قيود فيروس "كورونا" المستجد.

وتحطّمت نافذة واحدة على الأقل في حافلة "ريال مدريد". وشوهد الحراس والشرطة في وقت لاحق وهم يتفقدون الحافلة.

وقال "ليفربول" في بيان: "ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرر حافلة فريق "ريال مدريد" أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد هذا المساء.. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق ومخز قام به عدد قليل من الأفراد".

وأضاف النادي: "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا بها. سنعمل مع شرطة "ميرسيسايد" لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين".

Real Madrid's team bus was damaged after being targeted by Liverpool fans near Anfield.



(via @ZanySebastien

— ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2021

وأطاح فريق "ريال مدريد" بمضيفه "ليفربول" من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر تعادله معه من دون أهداف، على ملعب "أنفيلد".وانتزع "ريال مدريد" بذلك بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول 3-1، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 نيسان الحالي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.