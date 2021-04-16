تكنولوجيا وعلوم

خبير شهير يسرّب ميزات مثيرة في أجهزة "آيفون 14"

Lebanon 24
16-04-2021 | 06:00
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كشفت تقارير حديثة عن تسريب خبير شهير في آبل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول تشكيلة أجهزة آيفون لعام 2022.

ومن المتوقع إطلاق "آيفون 13" في وقت لاحق من هذا العام، لكن المحللين يركزون بالفعل على "آيفون 14" حيث يشتبهون في أنه سيحدث بعض التغييرات الرئيسية.


وقال المحلل الشهير مينغ تشي كو إن أجهزة "آيفون" الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية.

ووفقا لـ Mac Rumors، يعتقد تشي كو أن هذا سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية 8K مثير للإعجاب.

ويعتقد المحلل أن أجهزة "آيفون" قد تبدأ باستخدام مستشعرات Face ID المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة "آيفون"، والذي قد يختفي تماما مع إصدارات عام 2023.

According to analyst Ming-Chi Kuo, next year’s iPhone lineup will not include a 5.4” mini iPhone. This would be an unsurprising move from Apple after reports of disappointing sales of the iPhone 12 mini pic.twitter.com/Ziw4pnh55N

 

 

iPhone 14 leaks a year before launch with 'huge 48MP camera that films in 8K' https://t.co/u4e0Fy8xLd

ومن نظريات تشي كو الأخرى أن خيارات حجم الشاشة في تشكيلة آيفون ستنخفض بحلول عام 2022. وقد لا نرى إنتاج iPhone Mini كما فعلت في السنوات السابقة.

ولا يُعتقد أن شركة آبل معجبة بمدى جودة بيع مجموعة Mini، ولكنها ما تزال تتضمن إصدارا في تشكيلة "آيفون"  2021.


ويقترح تشي كو أن أحجام الشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة موجودة لتبقى في المستقبل.

واقترح تشي كو سابقا أننا قد نرى ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة في أجهزة آيفون المستقبلية.

وكما هو الحال مع جميع الشائعات والتسريبات، لن نعرف على وجه اليقين مدى مصداقيتها حتى نتلقى كلمة رسمية من شركة آبل.

المصدر: روسيا اليوم
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