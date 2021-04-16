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"أغلق فمك".. لحظات هرج ومرج داخل مجلس النواب الأميركي (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2021 | 15:00
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عاشت أروقة مجلس النواب الأميركي لحظات من الهرج والمرج بين أحد النواب الجمهوريين ومدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.

فقد وجه النائب الجمهوري، جيم جوردان، سيلا من الانتقادات والأسئلة العدائية إلى الاختصاصي الشهير، ما حوَّل جلسة استماع اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب حول كوفيد - 19 إلى مشادة كلامية مع الطبيب المرموق.


فخلال الاجتماع، وجه النائب عن ولاية أوهايو انتقادات عدة لفاوتشي، رافعا صوته لدقائق عديدة في وجهه، مطالبا الطبيب الأميركي بتقديم إجابات محددة حول نهاية الوباء، وتاريخ رفع القيود المفروضة من قبل السلطات الصحية في البلاد، بما يعتبر بحسب النائب تعديا على الحريات الفردية للأميركيين.

وحين أجاب فاوتشي بأنه لا ينظر إلى الأمر على أنه مسألة سلب حريات، بل مصلحة عامة، وحاجة صحية ملحة لمنع الناس من الموت والدخول إلى المستشفيات، ثار غضب جوردان وأطلق سلسلة من الأسئلة الاستنكارية في وجه فاوتشي الذي بدا هادئا إلى حد بعيد في إجاباته.

كما اعتبر النائب الجمهوري أن فاوتشي محاط بما يشبه هالة من القدسية بحيث يمنع انتقاده.

في حين رد الخبير الاختصاصي على محدثه مؤكدا أنه "يشخصن الموضوع".

أمام هذا الهجوم الشرس رغم انتهاء الوقت المخصص لمداخلة جوردن، لم يتمالك النائب الديمقراطي ماكسين ووترز نفسه (نائب عن ولاية كاليفورنيا) فتدخل في مباراة الصراخ هذه، قائلا لزميله على مقاعد النيابة "أغلق فمك.. فقد انتهى وقتك"، مطالبا إياه باحترام الأصول.

يشار إلى أن ولاية أوهايو، موطن النائب الغاضب، تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 25%، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي بيست الأميركية".

 

Another publicity stunt from Jim Jordan and @RepMaxineWaters is having none of it: "You need to respect the chair and shut your mouth." 👏👏👏

Jordan voted AGAINST getting people tested and vaccinated! Now he's pretending he's worried about getting us back to normal? Please. pic.twitter.com/h8uYtW1Bjd

المصدر: العربية
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