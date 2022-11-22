Advertisement

أخبار عاجلة

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين تصعيد إيران لأنشطتها النووية (العربية)

Lebanon 24
22-11-2022 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: سنواصل التشاور مع شركائنا حول أفضل طرق التعامل مع التصعيد النووي الإيراني (الشرق)
lebanon 24
23/11/2022 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون دعم إيران لروسيا عسكريا (الحدث)
lebanon 24
23/11/2022 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطلب من مجلس الأمن التحقيق في بيع إيران مسيرات إلى روسيا (العربية)
lebanon 24
23/11/2022 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا لـ"العربية": نظام إيران يلقي باللوم على لندن بدلا من معالجة سلوكه بالداخل
lebanon 24
23/11/2022 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:02 | 2022-11-22
17:42 | 2022-11-22
17:40 | 2022-11-22
17:15 | 2022-11-22
17:13 | 2022-11-22
16:53 | 2022-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website