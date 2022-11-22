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ميقاتي: لبنان ليس أرضاً فقط نعيش عليها بل هو كيانٌ موجود فينا وداخلنا وهو وطن رسالة ننشرها في أي مكان نكونُ فيه

Lebanon 24
22-11-2022 | 13:51
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