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إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات نابلس مع تزايد عدد الإصابات بفعل المواجهات والاشتباكات المسلحة

Lebanon 24
22-11-2022 | 17:13
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