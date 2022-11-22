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إيران إنترناشيونال: قطع الإنترنت في المدن ذات الأغلبية الكردية واضطرابات في الخدمة بطهران

Lebanon 24
22-11-2022 | 18:02
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