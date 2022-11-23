بدء جلسة إستكمال فضّ العروض لزوم فيول مؤسسة كهرباء لبنان في مكتب المديرية العامة للنفط بحضور مندوب عن هيئة الشراء العام وممثلين عن الشركات الثلاثة التي تقدمت للاشتراك في المناقصة (الجديد)

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