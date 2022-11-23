معوّض من بكركي: إعادة انتظام المؤسسات وإعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس للجمهورية ونشدّد على الانتخاب وليس التوافق فهذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب

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