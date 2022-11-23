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معوّض من بكركي: إعادة انتظام المؤسسات وإعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس للجمهورية ونشدّد على الانتخاب وليس التوافق فهذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب

Lebanon 24
23-11-2022 | 05:48
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