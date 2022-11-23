21
o
بيروت
20
o
طرابلس
2
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز نقلا عن مسؤول روسي: روسيا طالبت تركيا بالتراجع عن شن هجوم بري بسوريا
Lebanon 24
23-11-2022
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول غربي لـ"رويترز": روسيا وأوكرانيا تستعدان لشتاء صعب مع استمرار الحرب
Lebanon 24
مسؤول غربي لـ"رويترز": روسيا وأوكرانيا تستعدان لشتاء صعب مع استمرار الحرب
23/11/2022 18:59:52
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية (العربية)
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية (العربية)
23/11/2022 18:59:52
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول في النيتو: روسيا استنفدت نسبة كبيرة من ذخيرتها الموجهة بدقة في غزوها لأوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول في النيتو: روسيا استنفدت نسبة كبيرة من ذخيرتها الموجهة بدقة في غزوها لأوكرانيا (الجزيرة)
23/11/2022 18:59:52
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول روسي يقول إنّ ألفي شخص في جنوب روسيا باتوا من دون إمدادات كهربائية بعد هجوم أوكراني (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مسؤول روسي يقول إنّ ألفي شخص في جنوب روسيا باتوا من دون إمدادات كهربائية بعد هجوم أوكراني (سكاي نيوز)
23/11/2022 18:59:52
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
Lebanon 24
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
01:30 | 2022-11-23
23/11/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل مع لبنان سيجري معها.. 11 دولة مُهدّدة بهذا الأمر
Lebanon 24
ما حصل مع لبنان سيجري معها.. 11 دولة مُهدّدة بهذا الأمر
12:00 | 2022-11-22
22/11/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابة لاعب سعودي في لقاء الأرجنتين.. ماذا طلب الأمير محمد بن سلمان؟
Lebanon 24
بعد إصابة لاعب سعودي في لقاء الأرجنتين.. ماذا طلب الأمير محمد بن سلمان؟
12:55 | 2022-11-22
22/11/2022 12:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأنِ الكهرباء.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
بشأنِ الكهرباء.. إليكم ما سيجري قريباً
13:00 | 2022-11-22
22/11/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
06:17 | 2022-11-23
23/11/2022 06:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:51 | 2022-11-23
إنتهاء الشوط الأول بتقدّم اسبانيا على كوستاريكا 3-0 في كأس العالم 2022
11:51 | 2022-11-23
ماكرون يعلن أنه سيجري اتصالا مباشرا مع بوتين خلال الأيام المقبلة بشأن محطة زابوريجيا النووية (سكاي نيوز عربية)
11:45 | 2022-11-23
وزير خارجية بريطانيا: يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي (العربية)
11:42 | 2022-11-23
وزير خارجية بريطانيا: إيران توسع برنامجها النووي وهذا خطر على الأمن العالمي (العربية)
11:31 | 2022-11-23
المنتخب الإسباني يوسّع الفارق ويحرز هدفه الثالث في مرمى كوستاريكا
11:26 | 2022-11-23
وزير الاقتصاد الألماني: التعاطي مع قانون الحد من التضخم الأميركي في أوروبا لا يتعلق بالأموال وإنما بتسريع العملية (الشرق)
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
23/11/2022 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact