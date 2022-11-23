جمعية المودعين: إنتهاء المفاوضات مع المودع رضا رضا الذي اقتحم بنك "عودة" فرع صور على ان يستلم غداً بحضور القوى الامنية مبلغ 6000 دولار من وديعته لعلاج والدته

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