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شركة "فيتول" فازت في مناقصتي فيول a وb لزوم تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان (الجديد)

Lebanon 24
23-11-2022 | 07:50
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