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بوتين: روسيا ستساهم في استقرار الوضع في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة في البلاد مهمة ذات أولوية

Lebanon 24
23-11-2022 | 09:22
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