تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: التفاوض مع المودعة أمينة محمد داخل بنك "انتركونتيننتال" أدى إلى التعهد بإيفائها مبلغ 15000 دولار غداً كدفعة أولى

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