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قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعليق عملياتها مع التحالف الدولي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:55
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