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طهران تؤكد مواصلة التحرك لمواجهة "التهديد" القادم من إقليم كردستان العراق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:56
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