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الرئيس الأوكراني: يجب على مجلس الأمن إدانة العدوان الروسي على بلدنا واستهدافهم للبنى التحتية

Lebanon 24
23-11-2022 | 16:36
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