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زيلينسكي لمجلس الأمن: القصف الروسي لشبكة الكهرباء الأوكرانية "جريمة ضدّ الإنسانية"
Lebanon 24
23-11-2022
|
17:25
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