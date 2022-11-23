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زيلينسكي لمجلس الأمن: القصف الروسي لشبكة الكهرباء الأوكرانية "جريمة ضدّ الإنسانية"

Lebanon 24
23-11-2022 | 17:25
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