Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الأوكرانية: الحرب لن تنتهي بحل وسط وروسيا ستدفع ثمنا باهظا

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الأوكرانية: الحرب مستمرة بسبب تلاعب روسيا العلني وعدم استعدادها لوقف القتال
lebanon 24
24/11/2022 14:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف محذرًا: العاصمة الأوكرانية تواجه "أسوأ شتاء" منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
24/11/2022 14:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئاسة الأوكرانية: الجلوس إلى طاولة التفاوض يكون بعد وقف القصف وخروج القوات الروسية من دولة ذات سيادة
lebanon 24
24/11/2022 14:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. حصيلة "ثقيلة" للخسائر في صفوف الطرفين
lebanon 24
24/11/2022 14:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:57 | 2022-11-24
06:18 | 2022-11-24
06:11 | 2022-11-24
06:07 | 2022-11-24
05:53 | 2022-11-24
05:52 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website