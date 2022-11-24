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ميقاتي: إننا على قناعة انه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي من دون اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:49
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