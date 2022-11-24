ميقاتي: هناك خياران متاحان اليوم الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللا اصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "الليلرة" المطلقة

Lebanon 24