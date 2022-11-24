ميقاتي: الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والاسراع بعجلة الإصلاحات

Lebanon 24