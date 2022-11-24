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حاصباني: لعبة الأرقام هي لصالح معوّض لأنّه الوحيد الذي يحصل على هذا الكمّ من الأصوات والإنقسامات في الفريق الآخر تختبئ وراء ورقة بيضاء (MTV)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:13
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ريفي من معراب: الفريق الآخر يتلطى خلف الورقة البيضاء ليخفي انقسامه
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24/11/2022 14:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نعمة افرام: أنا ملتزم بالتصويت لميشال معوّض اليوم وفي الجلسة الماضية أيضاً ومن المهمّ أن نرى متى سيتغيّر لون الورقة البيضاء
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24/11/2022 14:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال الحشيمي: الشعب اللبنانيّ الذي انتخبنا لن يكون راضيًا اذا صوّتنا بورقة بيضاء أو ملغاة في جلسة رئاسية (LBCI)
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24/11/2022 14:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني للـLBCI: الورقة البيضاء تخفي خلفها الكثير وحجمها سينخفض لأن هناك اشخاص لا يريدون تعطيل العمل النيابي
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24/11/2022 14:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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