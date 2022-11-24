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فادي كرم: نحاول ابقاء الاستحقاق الرئاسي لبناني ولكن للاسف يسعى فريق الممانعة الى تدخلات خارجية لتوقية حظوظه (MTV)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:22
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