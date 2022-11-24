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النائب سليم عون: الخسارة الكبيرة هي الوقت خاصة في هذه الظروف والنائب ميشال معوض ينجز معركته وهو اصبح مرشحاً جدياً ولكن هل هذا الامر يوصله؟ (الجديد)
Lebanon 24
24-11-2022
|
03:28
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Lebanon 24
جعجع: النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة (سكاي نيوز)
24/11/2022 14:12:16
24/11/2022 14:12:16
Lebanon 24
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