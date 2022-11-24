النائب سليم عون: الخسارة الكبيرة هي الوقت خاصة في هذه الظروف والنائب ميشال معوض ينجز معركته وهو اصبح مرشحاً جدياً ولكن هل هذا الامر يوصله؟ (الجديد)

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