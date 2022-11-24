النائب بلال عبد الله لـ"الجديد": الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري ويجب استنباط الحلول والخروج من المأزق والحل هو بالتسوية وندعو الجميع لها والتسوية الداخلية الوطنية هي الاجدى

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