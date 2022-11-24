Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم هاشم: التوازنات في المجلس واضحة ونحتاج الى رئيس توافقي وهو الرئيس القوي (LBCI)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
lebanon 24
24/11/2022 14:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
lebanon 24
24/11/2022 14:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم: التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يتوقف على كتلتنا او خطنا السياسي بل على مختلف مكونات المجلس النيابي
lebanon 24
24/11/2022 14:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يزور بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني
lebanon 24
24/11/2022 14:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:57 | 2022-11-24
06:18 | 2022-11-24
06:11 | 2022-11-24
06:07 | 2022-11-24
05:53 | 2022-11-24
05:52 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website