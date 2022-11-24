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النائب اديب عبد المسيح: نحن ضد شطب اي وديعة في المصرف وضد التمييز بين الوديعة الكبيرة والصغيرة ونحن مع خطة شاملة وارجاع الحقوق كلها لاهلها (الجديد)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:32
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