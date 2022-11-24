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النائبة حليمة قعقور: الحل يجب ان يكون بلبننة الاستحقاقات ونحن مصرين على هذا النهج الجديد وسنصوت اليوم للدكتور عصام خليفة (الجديد)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:40
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