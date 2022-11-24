Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني: الضربات الصاروخية الموجهة للبنية التحتية المدنية الحيوية تعتبر جرائم حرب

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا ترتكب في عهد بوتين أبشع الجرائم وأخطر الانتهاكات بحق الشعب الأوكراني
lebanon 24
24/11/2022 17:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: روسيا ترتكب جرائم حرب باستهداف البنية التحتية الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
24/11/2022 17:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: هدف الضربات الروسية إرهاب المدنيين المسالمين نتيجة لهزائم بوتين في ساحة المعركة (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2022 17:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت اليوم 51 صاروخا روسيا من أصل 70 استهدفت البنى التحتية الحيوية في البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2022 17:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:04 | 2022-11-24
09:59 | 2022-11-24
09:56 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
09:33 | 2022-11-24
09:23 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website