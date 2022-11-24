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الخازن: نحن نطرح اسم سليمان فرنجيه من باب التوافق لان لديه ما يكفي من الاعتدال والحكمة والانفتاح

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:45
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الخازن: نطرح فرنجيّه لان لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال
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24/11/2022 17:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد الخازن: الوضع في لبنان واضح مثل عين الشمس، دستورنا يفرض علينا التوافق، وما نتمناه ان نصل الى التوافق في اقرب وقت ممكن لان الناس لا قدرة لها على التحمل
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24/11/2022 17:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2022 17:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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